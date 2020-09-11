На смартфонах Huawei больше не будут стоять экраны от Samsung и LG

Мобильное подразделение Huawei снова находится в упадке, так как Samsung и LG прекратят поставки дисплеев. Две компании прекращают продажи дисплеев из-за ограничений, введенных США.

Согласно Reuters, Samsung и LG прекратят поставлять дисплеи для Huawei с 15 сентября. Одним из пунктов предстоящего запрета на торговлю в США является запрет поставок процессоров для питания дисплеев. Это означает, что LG и Samsung придется прекратить продавать свои панели китайскому OEM-производителю.

LG заявила, что этот шаг не повлияет на большинство продаж ее дисплеев. Однако в Samsung отказались комментировать, как это повлияет на его отношения с Huawei, когда дело доходит до дисплеев.

Samsung — один из крупнейших поставщиков экранов для смартфонов премиум-класса. В настоящее время он поставляет дисплеи Apple и других производителей для нескольких моделей смартфонов.

Несмотря на то, что корейский технологический гигант не знает о ситуации, ожидается, что его продажи дисплеев сильно упадут. В настоящий момент Apple продолжает занимать большую долю рынка дисплеев Samsung.

BOE на данный момент продолжит поставлять дисплеи Huawei.