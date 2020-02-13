Samsung и LG готовят портативные автономные мониторы для смартфонов

Samsung уже достаточно давно свои смартфоны наделила возможностью подключения к монитору через функцию DeX. Это позволяет смартфон использовать как компьютер.

По новым данным, сейчас корейская компания разрабатывает новую концепцию для расширения возможностей смартфонов.

Новая опция будет называться Dexbook, а она также, как и DeX позволит превратить смартфон в компьютер, при этом для Dexbook потребуется мобильный монитор.

Уже известно, что монитор будет диагональю 14,1 дюйма, а его вес составит не более 1 кг.

Причем экран получит собственное независимое питание в виде аккумулятора на 10 000 мАч. Такое же решение разрабатывает и компания LG, но ее монитор будет весить 600 грамм, а батарея получит емкость 5000 мАч.

Продажи мобильных мониторов должны начаться во второй половине года. Решение от Samsung приблизительно будет стоить 340 долларов, а от LG оценят в 425 долларов.

Стоит отметить, что в России уже предлагается подробный монитор от компании Acer