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Samsung и Huawei возглавили рейтинг лучших производителей смартфонов

06.10.2020 18:00

Аналитики компании Visual Captalist рассказали о лучших компаниях на рынке, которые выпускают смартфоны, процессоры, умные часы и беспроводные гарнитуры.
Основой для исследования стали данные за второй квартал 2020 года. В отчетный период мировыми лидерами на рынке смартфонов оказались Samsung и Huawei.

Samsung и Huawei возглавили рейтинг лучших производителей смартфонов с долей на рынке по 20 процентов.

Следом за ними с показателем 14 процентов доли рынка оказалась американская компания Apple, а далее в списке числятся Xiaomi (10%), Oppo (9%), Vivo (8%) и Lenovo (3%).

При этом специалисты отмечают, что суммарно китайские бренды занимают более 50% рынка. Если говорить об операционных системах, то самой распространенной остается Android, на которую приходится 74% рынка, а iOS занимает еще 25%.

Среди производителей процессоров самыми популярными являются Qualcomm (29%), MediaTek (26%), HiSilicon (16%), а также Apple Bionic и Samsung Exynos, у которых равный показатель – 13% доли.

Компания Apple является лидером на рынке беспроводных гарнитур – 35%, а на втором и третьем месте располагаются Xiaomi и Samsung с показателями 10% и 6%.

Среди компаний, выпускающих смарт-часы лидерами на рынке оказались Apple, Huawei и Samsung, причем первая лидирует с существенным отрывом, ведь у нее показатель 30%, тогда как Huawei и Samsung занимают 14% и 7% доли.

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