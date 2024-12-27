Samsung и HiDeep разрабатывают новый универсальный стилус

Компания Samsung Display в сотрудничестве с HiDeep работает над новым стилусом, который объединит лучшие характеристики S Pen и Apple Pencil.

По информации корейского портала The Elec, новый аксессуар сможет функционировать без батареи и без дополнительного сенсорного слоя в экране, что отличает его от предыдущих моделей.

Удаление этого слоя позволит сделать дисплей более тонким. Также HiDeep планирует создать стилус, который будет совместим с устройствами различных брендов, включая Apple и Samsung.

Пока что технические детали, дата выпуска и цена нового стилуса остаются неизвестными.