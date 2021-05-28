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Обзоры рынков

Samsung и Apple запускают программу обмена смартфонов LG в Южной Корее

28.05.2021 11:53

В прошлом месяце южнокорейская компания LG подтвердила, что уходит из бизнеса смартфонов и закрывает свое подразделение мобильных телефонов.

В настоящее время компания планирует сосредоточиться на других областях, таких как компоненты электромобилей, подключенные устройства, умные дома, робототехника, искусственный интеллект и решения для бизнеса, а также платформы и услуги.

Как сообщает ZDNet, стремясь восполнить дефицит смартфонов LG на внутреннем рынке компании, ведущие бренды смартфонов, такие как Samsung и Apple, запустили программу обмена для пользователей телефонов LG в стране.

Samsung и Apple запускают программу обмена смартфонов LG в Южной Корее

В рамках новой программы обмена компании готовы оплатить стоимость телефона в обмен на стоимость телефона, а также дополнительно 150 000 вон, что составляет около 135 долларов США, для пользователей смартфонов LG, которые обменивают свои телефоны на Samsung Galaxy. смартфонов серии или линейки Apple iPhone.

Apple будет проводить свою программу обмена до 25 сентября, и пользователи смартфонов LG 4G и 5G могут обменять их на iPhone 12 или iPhone 12 Mini. Но программа доступна только в розничных магазинах, управляемых телекоммуникационными компаниями, а не через Apple Store или торговых посредников Apple.

С другой стороны, Samsung будет запускать свою программу до конца июня, и пользователи смартфонов LG могут обменять свои устройства на серию Galaxy S21 или серию Galaxy Note 20, а также на Galaxy Z Flip 5G и Galaxy Z Fold 2. .

В настоящее время Samsung занимает около 65 процентов рынка смартфонов в Южной Корее, а Apple — около 20 процентов. LG, которая сейчас ушла с рынка, контролировала около 13 процентов рынка.

Несмотря на то, что LG не занимается мобильными телефонами, компания подтвердила, что выпустит до трех версий обновлений Android для всех своих смартфонов премиум-класса. Отсчет трех обновлений начнется с момента выпуска телефона.

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