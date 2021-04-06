Samsung и Adidas совместно выпустили беспроводные наушники Galaxy Buds Pro

Samsung совместно с компанией Adidas представила новую версию наушников Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack.

Это обычная версия наушников в необычном оформлении, где кейс для наушников разработчики выполнили в форме кепки, а упаковка аксессуара сделана в форме коробки для кроссовок.

Покупатели наушников получат не только оригинальный товар, но также скидочный купон на покупку кроссовок Stan Smith.

Помимо наушников для смартфона была создана специальная тема оформления. Она станет активна автоматически после подключения Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack к смартфону.

Представленные беспроводные наушники для покупки станут доступны с 7 апреля.

Их будут предлагать только в Южной Корее по цене 250 долларов. Galaxy Buds Pro Adidas Originals Special Pack поступят в продажу ограниченным тиражом – 6000 ед.