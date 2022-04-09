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Samsung намерен выпустить смарт-часы Galaxy Watch 5 Pro с огромной батареей

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Samsung в этом году может выпустить три версии флагманских смарт-часов, среди них будет версия Galaxy Watch 5 Pro с большим аккумулятором.
По слухам, корейская компания выпустит три модели смарт-часов, где две будут отличатся только размерами, а третья получит существенные отличия в серии.

Источник написал, что Pro-версия точно будет отличатся аккумулятором, который получит емкость 572 мАч, что на 60% больше чем в Galaxy Watch 4.

В Galaxy Watch 5 Pro также может вырасти размер экрана и появится новые возможности для отслеживания здоровья.

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