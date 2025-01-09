Samsung готовит платную подписку для своих смартфонов с ИИ

Компания Samsung планирует запустить платную подписку для своих смартфонов Galaxy, подтверждая информацию заместителя председателя Samsung Electronics Хан Чон Хи.

Программа, известная как AI Subscription Club, которая уже работает для некоторых бытовых приборов в Южной Корее, вскоре будет доступна и для смартфонов, а также для робота Ballie AI.

Хан Чон Хи отметил, что подписка начнёт действовать со следующего месяца, при этом Ballie будет представлен в Корее и США по подписке.

Сейчас подписка не является обязательной для использования ИИ-функций на устройствах Galaxy, и Samsung ранее заявляла, что эти функции останутся бесплатными до конца 2025 года.

AI Subscription Club уже позволяет корейским пользователям оформлять подписку на телевизоры, холодильники и стиральные машины с искусственным интеллектом.

Планы по расширению программы на другие регионы пока не раскрыты, но ожидается больше информации на мероприятии Galaxy Unpacked 22 января, где будут представлены новые смартфоны Galaxy S25.