Samsung готовит первый в мире смартфон Flex Hybrid со складным растягивающимся экраном

В сети показали, как будет выглядеть смартфон с новейшей технологией.
В интернете распространили изображения и некоторые характеристики устройства с названием Flex Hybrid, разработкой которого занимается Samsung Display.
Новинка будет представлять собой раскладушку, в которой также можно еще растянуть экран. Сейчас известно, что в сложенном состоянии экран будет иметь диагональ 8 дюймов, а если его растянуть, то 10 дюймов (4:3).
Одну из половинок экрана можно также растянуть и в результате получит 12-дюймовый дисплей (16:10).
Есть информация, что такую новинку могут показать на мероприятии CES 2023. Вероятно на выставке покажут прототип устройства.