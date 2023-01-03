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Samsung готовит первый в мире смартфон Flex Hybrid со складным растягивающимся экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 180 Опубликовано

В сети показали, как будет выглядеть смартфон с новейшей технологией.
В интернете распространили изображения и некоторые характеристики устройства с названием Flex Hybrid, разработкой которого занимается Samsung Display.

Новинка будет представлять собой раскладушку, в которой также можно еще растянуть экран. Сейчас известно, что в сложенном состоянии экран будет иметь диагональ 8 дюймов, а если его растянуть, то 10 дюймов (4:3).

Одну из половинок экрана можно также растянуть и в результате получит 12-дюймовый дисплей (16:10).

Есть информация, что такую новинку могут показать на мероприятии CES 2023. Вероятно на выставке покажут прототип устройства.

Samsung готовит первый в мире смартфон Flex Hybrid со складным растягивающимся экраном Samsung готовит первый в мире смартфон Flex Hybrid со складным растягивающимся экраном

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