Samsung готовит первый в мире смартфон Flex Hybrid со складным растягивающимся экраном

В сети показали, как будет выглядеть смартфон с новейшей технологией.

В интернете распространили изображения и некоторые характеристики устройства с названием Flex Hybrid, разработкой которого занимается Samsung Display.

Новинка будет представлять собой раскладушку, в которой также можно еще растянуть экран. Сейчас известно, что в сложенном состоянии экран будет иметь диагональ 8 дюймов, а если его растянуть, то 10 дюймов (4:3).

Одну из половинок экрана можно также растянуть и в результате получит 12-дюймовый дисплей (16:10).

Есть информация, что такую новинку могут показать на мероприятии CES 2023. Вероятно на выставке покажут прототип устройства.