Samsung готовит первый бюджетный смартфон 5G в серии Galaxy A0X

Samsung готовится представить свой первый смартфон с поддержкой 5G в бюджетной серии Galaxy A0X, которая ранее включала только 4G модели.

Новый телефон, вероятно, будет называться Galaxy A06 5G и станет доступным вариантом для пользователей, ищущих простой и недорогой смартфон.

Предыдущие модели, такие как Galaxy A06 и Galaxy A05, использовали процессор MediaTek Helio G85, который поддерживал только 4G. Теперь же Samsung решила обновить серию, добавив возможность подключения к сети 5G. Galaxy A06 5G уже зарегистрирован в базе данных GSMA под модельными номерами SM-A066B/DS и SM-A066M/DS, на что обратил внимание портал gizmochina.

Хотя полные характеристики нового устройства пока не раскрыты, предполагается, что они останутся схожими с Galaxy A06 4G, за исключением нового SoC, обеспечивающего поддержку 5G.

Запуск Galaxy A06 5G рассматривается как значимый шаг для Samsung, учитывая растущий интерес пользователей к 5G. Смартфон предложит доступное решение для тех, кто желает использовать новые технологии, а также поможет компании укрепить свои позиции на рынке.

Кроме того, наличие процессора с поддержкой 5G предполагает, что Galaxy A06 5G будет получать больше обновлений программного обеспечения, что продлит срок его службы. Ожидается, что поддержка 5G обеспечит более быструю передачу данных и улучшит общую работу устройства.

Точная дата выхода Galaxy A06 5G пока не объявлена.