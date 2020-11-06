Samsung готовит новый смартфон Galaxy M62 с аккумулятором на 7000 мАч

Samsung планирует расширить серию Galaxy M в следующем году, добавив новую модель, которая может появиться на полках магазинов под названием Galaxy M62. Когда он поступит в продажу, он должен стать самым мощным смартфоном Galaxy M, когда-либо выпускавшимся на заводах Samsung.

Если быть точным, нет полной уверенности в названии Galaxy M62, но источники в зарубежной прессе сообщают, что это предстоящее устройство Galaxy M имеет номер модели SM-M625F . Следовательно, было бы разумно называть его Galaxy M62 публично, не только из-за самого номера модели, но и из-за истории Samsung с серией Galaxy M за последние пару лет.

Самым мощным смартфоном Galaxy M в 2019 году был Galaxy M40, за которым в 2020 году последовал Galaxy M51. Название Galaxy M62, которое будет следующим устройством в этой серии, кажется логичным, возможно, более логичным, чем некоторые другие соглашения Samsung об именах.

Хотя о внутреннем оборудовании Galaxy M62 не так много информации, но есть информация, что устройство будет иметь 256 ГБ памяти. Нет также уверенности, будет ли 256 ГБ единственным вариантом хранения или самым дорогим, но в любом случае это самая встроенная память, которая когда-либо была доступна на смартфоне Galaxy M.

В этом году серия Galaxy M компании раздвинула границы емкости аккумуляторов, особенно с Galaxy M51 и его чудовищным устройством емкостью 7000 мАч. Galaxy M62 может иметь аналогичную конфигурацию батареи, одновременно поднимая линейку Galaxy M на новый уровень хранения. Samsung уже предоставила 256 ГБ памяти по более низкой цене с Galaxy S20 FE, поэтому, возможно, компания примет аналогичную стратегию с некоторыми из своих бюджетных моделей Galaxy в следующем году.