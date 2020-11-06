Samsung готовит новый смартфон Galaxy M62 с аккумулятором на 7000 мАч

Меню
Поиск

USD/RUB: 78.46 EUR/RUB: 92.12 BTC/USD: 8756.9

6 декабря : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Статьи

Обзоры рынков

Samsung готовит новый смартфон Galaxy M62 с аккумулятором на 7000 мАч

06.11.2020 14:07

Samsung планирует расширить серию Galaxy M в следующем году, добавив новую модель, которая может появиться на полках магазинов под названием Galaxy M62. Когда он поступит в продажу, он должен стать самым мощным смартфоном Galaxy M, когда-либо выпускавшимся на заводах Samsung.

Если быть точным, нет полной уверенности в названии Galaxy M62, но источники в зарубежной прессе сообщают, что это предстоящее устройство Galaxy M имеет номер модели SM-M625F . Следовательно, было бы разумно называть его Galaxy M62 публично, не только из-за самого номера модели, но и из-за истории Samsung с серией Galaxy M за последние пару лет.

Самым мощным смартфоном Galaxy M в 2019 году был Galaxy M40, за которым в 2020 году последовал Galaxy M51. Название Galaxy M62, которое будет следующим устройством в этой серии, кажется логичным, возможно, более логичным, чем некоторые другие соглашения Samsung об именах.

Хотя о внутреннем оборудовании Galaxy M62 не так много информации, но есть информация, что устройство будет иметь 256 ГБ памяти. Нет также уверенности, будет ли 256 ГБ единственным вариантом хранения или самым дорогим, но в любом случае это самая встроенная память, которая когда-либо была доступна на смартфоне Galaxy M.

В этом году серия Galaxy M компании раздвинула границы емкости аккумуляторов, особенно с Galaxy M51 и его чудовищным устройством емкостью 7000 мАч. Galaxy M62 может иметь аналогичную конфигурацию батареи, одновременно поднимая линейку Galaxy M на новый уровень хранения. Samsung уже предоставила 256 ГБ памяти по более низкой цене с Galaxy S20 FE, поэтому, возможно, компания примет аналогичную стратегию с некоторыми из своих бюджетных моделей Galaxy в следующем году.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги