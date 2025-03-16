Samsung готовит к выпуску наушники с костной проводимостью

О планах южнокорейской компании сообщил инсайдер Digital Chat Station, который также рассказал, что наушники с костной проводимостью уже даже имеют кодовое название Able.

Более того, новинку уже могут показать в рамках мероприятия Samsung Unpacked, где также покажут Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7. Эта презентация состоится летом.

Концепция предполагает расположение наушников не в ухе, а на височной или скуловой костях. То есть звук будет передаваться напрямую во внутреннее ухо.

Хотя технология костной проводимости не нова, она начинает привлекать внимание широкой аудитории. На недавней выставке MWC 2025 многие посетители предпочли такие наушники обычным моделям.

Выход Samsung на этот рынок сделает технологию костной проводимости более доступной для пользователей по всему миру.

Некоторые источники сообщают о возможности гибридной технологии, которая сочетает костную проводимость и традиционное звучание, что позволит улучшить качество звука. Аналитики отмечают, что рынок наушников с костной проводимостью вырастет на 38% в ближайшие два года, и выход Samsung только ускорит этот процесс.