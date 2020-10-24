Samsung готовит к выпуску еще один доступный смартфон серии Galaxy F

Информация о следующем устройстве Samsung серии Galaxy F поступает от SamMobile. Согласно публикации, он будет носить номер модели SM-F127G.

Эта публикация предполагает, что это устройство может стать официальным как Galaxy F12. Это означает, что мы можем ожидать, что он будет иметь те же характеристики, что и грядущий Galaxy M12. Потому что Galaxy F41 — это буквально Galaxy M31 без четвертого сенсора камеры.

Тем не менее, хорошо иметь варианты в любом ценовом диапазоне. Однако серии Galaxy M и Galaxy F могут конфликтовать друг с другом, поскольку в долгосрочной перспективе они имеют идентичный дизайн, характеристики и цену (по крайней мере, первую модель). Единственная разница между ними — их доступность.

Мы надеемся, что Samsung будет работать над тем, чтобы различать эти две эксклюзивные онлайн-серии, чтобы покупатели не запутались с запуском новых моделей.