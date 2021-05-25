Samsung готова представить смартфон Galaxy M22 с аккумулятором на 6000 мАч

Samsung готовится к серийному производству и старту продаж своего недорогого смартфона Galaxy M22.

Этот аппарат недавно был протестирован в бенчмарке Geekbench. Модель в системе обозначалась как SM-M225FV.

Благодаря тесту стали известны некоторые технические характеристики аппарата. Так, в нем установят процессор MediaTek Helio G80 и 4 ГБ оперативной памяти.

В продажу Galaxy M22 поступит под управлением Android 11. В тестах корейский смартфон набрал 374 балла в однопоточном режиме и 1361 балл при работе всех ядер процессора.

Ранее инсайдеры сообщали, что в Galaxy M22 будет установлен Super AMOLED дисплей диагональю 6,4-дюйма, а в верхней части экрана будет выполнен каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Под «капотом» Galaxy M22 установят аккумулятор на 6000 мАч, а основная камера будет содержать датчик на 48 Мп. Ориентированная цена Samsung Galaxy M22 на европейском рынке составит 230 евро.