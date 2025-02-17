Samsung Galaxy Z Fold7 получит улучшения, но батарея останется прежней

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold7, который будет представлен в конце этого года, получит несколько улучшений, включая обновлённую основную камеру и конструкцию шарнира, что поможет уменьшить видимость складки.

По информации инсайдера Setsuna Digital, смартфон также будет оснащён улучшенной камерой под дисплеем и защитой от пыли и воды.

Однако, вероятно, он сохранит 50-мегапиксельную основную камеру, как и в предыдущих моделях.

К сожалению, батарея Galaxy Z Fold7 останется на уровне 4400 мАч, что разочаровывает, особенно на фоне конкурентов с более ёмкими аккумуляторами.