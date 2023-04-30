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Samsung Galaxy Z Fold5 представлен на качественных рендерах на основе модели САПР

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Ожидать чего-то революционного от Samsung Galaxy Z Fold5 пока не стоит, по данным надёжного истопника, смартфон сохранит прежние размеры экранов, а улучшения коснутся камер и «железа».
Авторитетный инсайдер известный под ником OnLeaks на основе слухов и модели САПР создал рендерные изображения флагманского раскладного смартфона Samsung Galaxy Z Fold5, который будет представлен в июле или августе.

Samsung Galaxy Z Fold5 представлен на качественных рендерах на основе модели САПР
Samsung Galaxy Z Fold5 внешне практически не будет отличатся от Samsung Galaxy Z Fold4. В будущей новинке будут экраны диагональю 6,2 и 7,6-дюйма.

По данным источника, размеры Galaxy Z Fold5 в разложенном состоянии составят 154,9х129,9х6,3 мм. В сложенном — 154,9х67,1х13,5 мм.

Других данных про Galaxy Z Fold5 пока нет, но они должны появится в ближайший месяц.

Samsung Galaxy Z Fold5 представлен на качественных рендерах на основе модели САПР Samsung Galaxy Z Fold5 представлен на качественных рендерах на основе модели САПР

Samsung Samsung Galaxy Z Fold5
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