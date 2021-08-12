Galaxy Z Fold3 был объявлен вчера, как один из двух новых складных телефонов от Samsung. Новое устройство не только дешевле своего предшественника, но и содержит новые и обновленные функции, одна из которых — поддержка двух физических SIM-карт.

Добавление дополнительного слота для SIM-карты — определенно хорошая новость для пользователей, особенно часто путешествующих и профессионалов бизнеса. Вы сможете оставить свою основную SIM-карту в устройстве и вставить другую из страны, в которой вы находитесь.

Galaxy Z Fold3 оснащен 7,6-дюймовым основным дисплеем Dynamic AMOLED QXGA + с адаптивной частотой обновления 120 Гц. Дисплей крышки — это 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED HD + с адаптивной частотой обновления 120 Гц.

Под капотом находится процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ нерасширяемого хранилища. Внутри перфорированного отверстия на крышке дисплея находится 10-мегапиксельная камера, а на основном дисплее — 4-мегапиксельная камера под дисплеем. На задней панели Galaxy Z Fold3 расположены три 12-мегапиксельных датчика: сверхширокоугольная камера, широкоугольная (основная камера) и телеобъектив с 2-кратным оптическим и 10-кратным цифровым масштабированием.

В складном телефоне установлена ​​батарея емкостью 4400 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 25 Вт, беспроводной зарядки 10 Вт и обратной беспроводной зарядки 4,5 Вт. Другие функции включают боковой сканер отпечатков пальцев, рейтинг IPX8, стереодинамики, NFC, Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6E.

Источник — Astera.