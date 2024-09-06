Samsung Galaxy Z Fold Special Edition представлен на рендере

Samsung анонсировала новый складной телефон Galaxy Z Fold Special Edition, а между тем появились и первые неофициальные изображения устройства. Внешний вид остался знакомым, но есть некоторые изменения по сравнению с Z Fold 6.

Во-первых, новый телефон будет тоньше — его толщина составляет 4,9 мм в разложенном состоянии, что немного меньше, чем у Z Fold 6. Однако толщина камеры на задней панели заметно больше, и теперь модуль имеет квадратную форму.

Также источник утверждает, что телефон вернулся к плоской рамке с чуть закругленными углами, как у Z Fold 6. Кнопка включения, вероятно, также служит датчиком отпечатков пальцев и расположена справа, а над ней — качелька громкости.

Задняя панель выглядит как матовый металл, в отличие от матового покрытия у Fold 6.

По слухам, Z Fold Special Edition будет иметь больший 6,5-дюймовый экран на крышке и 8-дюймовый внутренний дисплей, что больше, чем у Fold 6.

Однако есть информация, что этот телефон может продаваться только в Китае и Южной Корее, что может оставить международных пользователей без новинки.