Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim станет самым тонким и дорогим телефоном на рынке

Ранее уже стало известно, что Samsung в следующем месяце представит «тонкий» Galaxy Z Fold6 Slim, и возможно он станет эксклюзивом для некоторых рынков.

Официальная премьера новинки запланирована на 25 сентября, по крайне мере так утверждают многие источники и зарубежные СМИ.

Первоначально устройство будет доступно только в Южной Корее, а глобальный запуск запланирован на февраль 2025 года после выставки MWC.

Согласно источникам, Galaxy Z Fold 6 Slim станет самым продвинутым и дорогим складным смартфоном на рынке, его цена составит минимум 2100 долларов.

Устройство будет самым тонким в линейке Samsung — толщина корпуса составит до 10 миллиметров, в отличие от текущей модели Galaxy Z Fold 6, толщина которой равна 12,1 миллиметра.

Смартфон получит 8-дюймовый внутренний дисплей и 6,5-дюймовый внешний экран, но лишится стилуса, чтобы уменьшить толщину. Кроме того, сообщается, что новый телефон будет иметь титановый корпус.