Samsung Galaxy Z Fold 6 может получить основную камеру от Samsung Galaxy Z Fold 5

Ранее инсайдеры сообщали, что в Galaxy Z Fold 6 будет тот же 50-мегапиксельный сенсор, что и в Z Fold 5.

В GalaxyClub также подтверждают, что флагманская «раскладушка», получит датчик от Galaxy Z Fold 5.

Предположительно использование этого сенсора изображения связано с желанием сделать Z Fold 6 еще тоньше — до 11 мм в сложенном виде. Новая основная камера смартфона может увеличить общую толщину устройства в сложенном состоянии.

Вся эта информация пока не имеет полного подтверждения, возможно производитель в итоге пересмотрит свои планы, и установит в Galaxy Z Fold 6 датчик на 200 Мп.

Источник: gizmochina