Samsung Galaxy Z Fold 6 может получить антибликовое покрытие всех экранов

Издание SamMobile сообщает, что антибликовое покрытие всех дисплеев может появиться в новом складном смартфоне Samsung Galaxy Z Fold 6. Инсайдер из Twitter, известный под ником Kro, подтвердил эту информацию. Ранее сообщалось, что складной смартфон получит антибликовое покрытие, но речь шла только о внешнем дисплее. Теперь же сообщается о таком покрытии и на внутреннем дисплее.

Антибликовое покрытие впервые появилось в модели Galaxy S24 Ultra, выпущенной в январе 2024 года. Оно является одной из функций защитного стекла Gorilla Glass Armor. Согласно SamMobile, это антибликовое покрытие было недооценено, хотя оно делает экран смартфона лучше читаемым на солнце.

Помимо этого, Kro также сообщил, что Galaxy Z Fold 6 будет оснащен мощным процессором Snapdragon (вероятно, Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy), 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти.

Инсайдер также отметил, что новый флагманский складной смартфон Samsung получит чип UWB, улучшенный радиатор, более высокую частоту дискретизации сенсорного ввода и, возможно, встроенный S Pen.

Предполагается, что анонс Samsung Galaxy Z Fold 6 состоится на следующей презентации Galaxy Unpacked, которая, по слухам, запланирована на июль 2024 года.