Samsung Galaxy Z Fold 3 может быть поврежден при использовании с S Pen

Компания Samsung только что выпустила два долгожданных складных смартфона, а именно Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В то время как первый является первым складным смартфоном бренда, который поставляется с поддержкой S Pen, использование его с обычным S Pen может повредить его дисплей.

Для тех, кто не знает, южнокорейский технический гигант также выпустил S Pen Fold Edition, который был разработан специально для Galaxy Z Fold 3. Хотя складной телефон также совместим с S Pen Pro, использование устройства с любым другим пером S Pen может повредить его складной экран. Использование обычного пера S Pen может привести к необратимым физическим повреждениям экрана Galaxy Z Fold 3 из-за конструкции его наконечника.

Эта информация поступает, несмотря на то, что в Fold 3 используется новая защитная пленка, срок службы которой, по утверждению Samsung, повышается на 80 процентов по сравнению с предыдущим поколением. Как указывалось ранее, проблема заключается в дизайне наконечника обычного S Pen. В новом S Pen Fold Edition и S Pen Pro есть функции Pro Tips, которых нет в базовых моделях.

Эти новые насадки более мягкие, чем обычные, но их наиболее важным аспектом является выдвижной механизм насадки. Это предотвращает повреждение наконечником складного экрана при приложении давления во время использования. Таким образом, даже если каким-то образом удастся соединить S Pen с Fold 3, можно потенциально повредить складной смартфон стоимостью 1800 долларов США.

Источник — Astera.