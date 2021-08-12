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Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 будут поставляться с зарядным устройством на 25 Вт

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Так же, как серия Galaxy S21, анонсированная в этом году, Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 не будут поставляться с зарядным устройством в коробке. Но в Китае дело идет по другому.

Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 будут поставляться с зарядным устройством на 25 Вт

На страницах сведений о продукте в интернет-магазине Samsung для Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip 3 упоминается содержимое коробки, в которую входит зарядное устройство и кабель USB-C — USB-C. Согласно сообщению @Chunvn8888 в Twitter, зарядное устройство представляет собой адаптер мощностью 25 Вт, поэтому можно заряжать оба телефона с максимальной поддерживаемой мощностью.

Samsung Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3 будут поставляться с зарядным устройством на 25 Вт

Цена на Galaxy Z Flip3 в Китае составляет 8 599 фунтов стерлингов за версию 8 + 128 ГБ, что составляет ~ 1327 долларов США, что значительно выше, чем цена в 999 долларов США, которую она стоит в США.

Оба устройства уже доступны для предзаказа в интернет-магазине Samsung для Китая.

Источник — Astera.

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