Samsung Galaxy Z Flip3 будет доминировать на рынке складных смартфонов в 2021 году

Консультанты по цепочке поставок дисплеев (DSCC) выпустили последний квартальный отчет об отгрузке складных / раскладных дисплеев и технологиях. По данным DSCC (через Phonearena ), во втором квартале 2021 года было продано 819000 складных смартфонов, что на 147% больше по сравнению с прошлым годом, но всего на 0,3%. Что ж, эти цифры ясно намекают на то, как будут выглядеть хорошие показатели за третий квартал. За всем этим стоит компания Samsung, которая с комфортом возглавит этот сегмент.

Ожидается, что в третьем квартале последовательный рост составит 215% ежеквартально и 480% ежегодно до 2,6 млн единиц. В четвертом квартале, согласно прогнозу, последовательный рост должен составить 46% с темпом роста 450% в год.

Судя по всему, складной рынок будет только расти, и со следующего года в него войдет больше игроков. Huawei , Oppo , Vivo , Xiaomi , Google и Honor — громкие имена, в инвентаре которых выстроились складные смартфоны. Несмотря на то, что чипов не хватает, это вряд ли повлияет на планы этих OEM-производителей.

Генеральный директор DSCC Росс Янг считает, что скачок в сегменте складных устройств вызван агрессивным продвижением Samsung функциональных инноваций по более низкой цене. Samsung разместила Galaxy Z Flip3 за 999 долларов и Galaxy Z Fold3 за 1799 долларов, оба из которых являются одними из лучших продуктов, доступных на рынке, с водонепроницаемостью и множеством других интересных новинок. Galaxy Z Fold 3 — первое складное устройство с перьевым вводом и камерой под панелью. Эти заманчивые устройства смогли привлечь много внимания благодаря сосредоточенной рекламе и маркетингу Samsung.

DSCC ожидает увеличения поставок складных смартфонов на 232% в 2021 году, что составит в общей сложности 7,5 миллионов складных устройств, что на 35% больше предыдущего прогноза DSCC. Исследовательская компания увеличила свой прогноз на 2022 год на 20% и ожидает сохранения годовой прибыли. на 112%. По прогнозам DSCC, к 2026 году по мере роста спроса и нормализации цен по всему миру будет продано 51 миллион таких смартфонов.

Фирма пришла к выводу, что Samsung Galaxy Z Flip3 будет бесспорным королем на рынке складных устройств в этом году с долей рынка 83,9%, за ней следует Huawei с небольшой долей в 10%.