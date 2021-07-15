Samsung Galaxy Z Flip3 5G замечен на Geekbench с основными характеристиками

Ожидается, что Samsung анонсирует телефон-раскладушку Galaxy Z Flip3 со складным экраном 11 августа. В преддверии запуска устройство появилось на платформе тестирования Geekbench с некоторыми из его ключевых характеристик.

Модель SM-F711U, появившаяся на Geekbench, является североамериканским вариантом Galaxy Z Flip3 5G. Чип Qualcomm «Lahaina», на котором установлено устройство, является флагманским чипом Snapdragon 888. Далее выясняется, что устройство будет предлагать 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.

Он набрал 1015 и 3161 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Вероятно, на некоторых рынках может появиться версия устройства с чипсетом Exynos 2100.

Источник — Astera.