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Samsung Galaxy Z Flip3 5G замечен на Geekbench с основными характеристиками

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Ожидается, что Samsung анонсирует телефон-раскладушку Galaxy Z Flip3 со складным экраном 11 августа. В преддверии запуска устройство появилось на платформе тестирования Geekbench с некоторыми из его ключевых характеристик.

Модель SM-F711U, появившаяся на Geekbench, является североамериканским вариантом Galaxy Z Flip3 5G. Чип Qualcomm «Lahaina», на котором установлено устройство, является флагманским чипом Snapdragon 888. Далее выясняется, что устройство будет предлагать 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11.

Samsung Galaxy Z Flip3 5G замечен на Geekbench с основными характеристиками

Он набрал 1015 и 3161 баллов в одноядерных и многоядерных тестах Geekbench соответственно. Вероятно, на некоторых рынках может появиться версия устройства с чипсетом Exynos 2100.

Источник — Astera.

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