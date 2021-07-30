Samsung Galaxy Z Flip3 будет объявлен с Galaxy Z Fold3 11 августа. Перед запуском раскладушки устройство получило сертификат 3C в Китае. Оригинальные Galaxy Z Flip и Galaxy Z Flip 5G поддерживают быструю зарядку 15 Вт. Список 3C предполагает, что Z Flip3 может предлагать более быструю зарядку.

Предыдущие отчеты показали, что номер модели SM-F7110 принадлежит грядущему Galaxy Z Flip3. Z Flip3 не впервые появляется на 3C. В мае компания 3C заметила устройство с зарядным устройством на 15 Вт.

Новый список, который был опубликован сегодня, предполагает, что устройство будет поддерживать два зарядных устройства с номерами моделей EP-TA200 и EP-TA800. Первый поддерживает быструю зарядку 15 Вт, а второй предлагает быструю зарядку 25 Вт. Следовательно, существует вероятность того, что в розничную упаковку устройства может входить зарядное устройство на 15 Вт, но пользователи смогут приобрести зарядное устройство на 25 Вт отдельно для более быстрой зарядки.

Ожидается, что Galaxy Z Flip3 будет поставляться с аккумулятором емкостью 3300 мАч. Внутри будет 6,7-дюймовый складной экран и 10-мегапиксельная селфи-камера. Снаружи он будет оснащен 1,9-дюймовым дисплеем и парой 12-мегапиксельных камер.

Snapdragon 888 будет питать Galaxy Z Flip3. Он может поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ / 256 ГБ памяти. Это будет водонепроницаемое устройство со степенью защиты IPX8. Он будет иметь впечатляющий двухцветный дизайн и будет представлен в нескольких оттенках, таких как темно-зеленый, светло-фиолетовый, бежевый, серый, розовый, темно-синий и белый.

Источник — Astera.