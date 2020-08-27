Samsung Galaxy Z Flip получил несколько новых функций Note 20

Меню
Поиск

USD/RUB: 75.54 EUR/RUB: 89.23 BTC/USD: 8756.9

27 сентября : четверг

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Samsung Galaxy Z Flip получил несколько новых функций Note 20

27.08.2020 10:36

Galaxy Z Flip не пользовался таким успехом, как другие флагманские телефоны Samsung 2020 года, в основном из-за его высокой цены и нишевого форм-фактора, но компания определенно не игнорирует его. Фактически, исходная версия LTE (а не более новый вариант 5G ) теперь получает обновление One UI 2.5 вместе с другими телефонами Samsung.

One UI 2.5 дебютировал в серии Galaxy Note 20, а обновление появилось в линейке Galaxy S20 вскоре после выпуска Notes. Он позволяет сторонним программам запуска использовать полноэкранные жесты Android 10, добавляет больше видеорежимов в приложение камеры, включает поддержку беспроводной связи DeX для совместимых смарт-телевизоров и добавляет несколько дополнительных функций. Однако Galaxy Z Flip изначально не поддерживал DeX, поэтому беспроводной функции нет.

Samsung Galaxy Z Flip получил несколько новых функций Note 20Samsung Galaxy Z Flip получил несколько новых функций Note 20

Обновление для Z Flip также включает августовское исправление безопасности и доступно для загрузки в размере 1,1 ГБ. Похоже, что на данный момент оно ограничено Соединенными Штатами, но скоро появится в других регионах.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги