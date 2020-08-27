Samsung Galaxy Z Flip получил несколько новых функций Note 20

Galaxy Z Flip не пользовался таким успехом, как другие флагманские телефоны Samsung 2020 года, в основном из-за его высокой цены и нишевого форм-фактора, но компания определенно не игнорирует его. Фактически, исходная версия LTE (а не более новый вариант 5G ) теперь получает обновление One UI 2.5 вместе с другими телефонами Samsung.

One UI 2.5 дебютировал в серии Galaxy Note 20, а обновление появилось в линейке Galaxy S20 вскоре после выпуска Notes. Он позволяет сторонним программам запуска использовать полноэкранные жесты Android 10, добавляет больше видеорежимов в приложение камеры, включает поддержку беспроводной связи DeX для совместимых смарт-телевизоров и добавляет несколько дополнительных функций. Однако Galaxy Z Flip изначально не поддерживал DeX, поэтому беспроводной функции нет.

Обновление для Z Flip также включает августовское исправление безопасности и доступно для загрузки в размере 1,1 ГБ. Похоже, что на данный момент оно ограничено Соединенными Штатами, но скоро появится в других регионах.