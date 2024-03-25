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Samsung Galaxy Z Flip 6 получит две версии с разными процессорами и 12 ГБ ОЗУ

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Сетевой информатор в социальной сети опубликовал подробности о смартфоне Samsung Galaxy Z Flip 6.

Если верить источнику, то устройство выйдет на рынки с двумя разными процессорами, а именно Snapdragon и Exynos. Сама новость о том, что Samsung в зависимости от рынка предлагает свои гаджеты с разными процессорами не нова, однако в случае с раскладушкой такое решение внедряют впервые.

Ожидается, что Samsung будет использовать флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 в зависимости от региона.

Согласно утечкам, Galaxy Z Flip 6 также получит значительное обновление по части оперативной памяти. Помимо базовой версии с 8 ГБ оперативной памяти, будет доступна версия с 12 ГБ. Опять же, это будет зависеть от региона. Покупатели смогут выбирать между моделями с хранилищем объемом 256 ГБ и 512 ГБ.

Информатор также подтверждает предыдущие слухи о том, что Galaxy Z Flip 6 будет иметь более емкий аккумулятор — 4000 мАч.

Кроме того, Samsung работает над тем, чтобы внешний дисплей имел частоту обновления 120 Гц, что станет значительным улучшением для складного телефона.

 

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