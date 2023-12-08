Samsung Galaxy Z Flip 5 стал самым продаваемым раскладным смартфоном

По информации, представленной в отчете Display Supply Chain Consultants (DSCC), Samsung продолжает лидировать на рынке складных смартфонов, однако в будущем может потерять свои позиции в пользу китайских брендов. В третьем квартале самым продаваемым складным смартфоном был назван Samsung Galaxy Z Flip 5, который занял долю рынка в 45 процентов. На втором месте расположился Samsung Galaxy Z Fold 5 с долей в 24 процента. Huawei Mate X3 и Honor Magic V2 заняли третье и четвертое места соответственно, каждый получив 6 процентов доли рынка.

Samsung остается лидером в сегменте складных смартфонов с долей рынка в 72 процента. Huawei занимает второе место с 9 процентами, а Honor занимает третью позицию с 8 процентами доли рынка. Однако аналитики DSCC прогнозируют, что доля Samsung снизится до 42 процентов в четвертом квартале 2023 года из-за появления на рынке более продвинутых и доступных устройств от конкурирующих китайских брендов.

В целом, за третий квартал было отгружено 7 миллионов складных устройств, что на 215 процентов больше, чем во втором квартале. Также было отправлено на 16 процентов больше устройств, чем в аналогичном периоде прошлого года.