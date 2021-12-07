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Samsung Galaxy Z Flip 3 по продажам превосходит все смартфоны в Южной Корее

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Флагманский складной телефон Samsung — Galaxy Z Flip 3 — действительно выполняет свою задачу, по крайней мере, в своей стране. Согласно новому исследованию, проведенному Counterpoint, Z Flip 3 является самым продаваемым смартфоном в Южной Корее, за ним следуют Galaxy S21 и Galaxy A32, занимающие второе и третье места.

Samsung Galaxy Z Flip 3 по продажам превосходит все смартфоны в Южной Корее

Кроме того, в настоящее время Samsung доминирует на рынке смартфонов Южной Кореи с долей рынка 85%, и, глядя на квартальный график, становится ясно, откуда взялся рост. LG вышла из бизнеса по производству смартфонов, и ее 11% рынка сразу были поглощены Samsung. Apple также продемонстрировала снижение на 5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Резкое снижение по сравнению с прошлым кварталом можно объяснить запуском iPhone 13 — продажи iPhone в Южной Корее резко выросли примерно в то же время, но шумиха, похоже, иссякла.

Складные устройства Samsung третьего поколения становятся действительно популярными. Еще в октябре компания заявила, что «спрос на ее новейшие устройства продолжает превышать ожидания», не приводя никаких цифр.

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