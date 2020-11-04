Samsung Galaxy Z Flip 2 может быть выпущен летом 2021 года

Всего несколько дней назад считалось, что Galaxy Z Flip 2 выйдет весной 2021 года. Но последний слух указывает на то, что окно запуска могло быть перемещено. Надежный источник сообщает, что вместо этого Samsung может выпустить устройство позже в следующем году .

По словам Росса Янга, Samsung Galaxy Z Flip 2 может быть выпущен следующим летом. Это будет означать, что его можно будет запустить примерно с июня по сентябрь 2021 года. В этом случае запуск в августе кажется возможным, поскольку именно тогда Samsung проводила мероприятие Unpacked. Во время августовской выставки Samsung Unpacked 2020 года компания выпустила не только серию Galaxy Note 20, но и Galaxy Z Fold 2.

Что касается технических характеристик, мы ожидаем, что Galaxy Z Flip 2 будет оснащен чипсетом Snapdragon 875+ или Exynos 2100. Янг также сказал, что дисплей крышки, который находится снаружи, будет больше, чем у Galaxy Z Flip, но меньше, чем у Moto Razr. Для справки: размер вторичного дисплея у обоих составляет 1,1 и 2,7 дюйма соответственно.