Samsung Galaxy XCover 4s начинает получать обновление Android 11

Компания Samsung известна тем, что продает телефоны в различных ценовых категориях. Компания также продает защищенные смартфоны серии Galaxy XCover. Одна из этих моделей под названием Galaxy XCover 4s теперь начала получать обновление Android 11.

Обновление Android 11 для Samsung Galaxy XCover 4s поставляется как One UI 3.1. Обновление в настоящее время живет в Польше с прошивкой версии G398FNXXUCCUF4. Помимо добавления новых функций, последнее обновление системы также увеличивает уровень исправления безопасности до июня 2021 года.

Обновление должно быть выпущено для других региональных вариантов этого телефона в ближайшие дни. Пользователи могут перейти в «Настройки»>«Обновление программного обеспечения»>«Загрузить и установить», чтобы проверить, получило ли их устройство новое системное обновление через OTA.

Samsung дебютировала на 4s Galaxy Xcover с одного интерфейса на базе Android 9.0 Pie. Смартфон был обновлен до One UI 2.x на базе Android 10 в прошлом году. Таким образом, One UI 3.1 (Android 11) — это второе крупное обновление.

Источник — Astera.