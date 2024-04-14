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Samsung Galaxy Watch 7 прошли сертификацию в Bluetooth SIG

Автор На чтение 1 мин Просмотров 18 Опубликовано

Samsung планирует провести второе мероприятие Galaxy Unpacked в июле, на котором возможно будет представлена новая серия складных телефонов, таких как Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6, а также загадочные Galaxy Ring.

Также на этом мероприятии ожидается выпуск серии смарт-часов Galaxy Watch 7, причём в этом году ожидается, что линейка будет состоять из трех моделей.

Про Galaxy Watch 7 информации практически нет, но модель уже прошла сертификацию Bluetooth SIG, которая раскрыла информацию про версию Bluetooth в будущих смарт-часах с номером модели SM-L305U.

Сертификация подтверждает поддержку устройством Bluetooth 5.3. Стоит отметить, что такая же версия беспроводного модуля используется в Galaxy Watch 6. По данным портала SamMobile, модель SM-L305U, вероятно, будет вариантом часов Watch 7 с диагональю 40 мм и поддержкой LTE для американского рынка.

Samsung Galaxy Watch
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