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Samsung Galaxy Watch 5 Pro получат в 2022 году титановый корпус и сапфировое стекло

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Samsung в 2022 году выпустить новые премиальные смарт-часы, которые пока предварительно называют Galaxy Watch 5 Pro.
Это не подтвержденное название часов, то есть они могут носить другое название, но на то что это будут флагманские часы корейского производителя указывает слишком много сетевых источников.

Инсайдеры сообщают, что Galaxy Watch 5 Pro получат титановый корпус и сапфировое стекло, будут также выпущены и более простые версии модели, но из каких материалов их сделают пока неизвестно.

В топовой версии еще установят аккумулятор повышенной емкости. Других подробностей про Galaxy Watch 5 Pro пока нет.

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