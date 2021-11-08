Samsung Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition запущен в Южной Корее

Компания Samsung только что выпустила еще одну новую специальную версию Galaxy Watch 4. На этот раз компания выпустила новую ограниченную серию умных часов для поклонников гольфа в Южной Корее, получившую название Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition.

Новые часы Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition созданы в сотрудничестве с премиальным гольф-брендом PXG. Ранее компания также выпустила Galaxy Watch 4 Golf Edition в своей стране , а теперь южнокорейский технологический гигант также выпустил новый вариант PXG. Помимо умных часов, Galaxy Watch 4 PXG Golf Edition поставляется в комплекте с кожаным кошельком премиум-класса PXG, маркером для мяча для гольфа PXG, двумя типами эксклюзивных ремешков PXG и 3 циферблатами PXG.

Кроме того, этот кожаный кошелек PXG изготовлен из 100% натуральной воловьей кожи и подкладки из козьей кожи. Маркер-шарик PXG изготовлен из нержавеющей стали и также имеет логотип PXG. Кожа премиум-класса обеспечивает комфортное ношение наряду с превосходным дизайном. Примечательно, что пользователь также может отключить этот ремешок с помощью прилагаемого силиконового ремешка, который можно использовать во время тренировок. Умные часы даже поставляются с предустановленным приложением Smart Caddy, которое может предложить более интеллектуальный опыт игры в гольф, предоставляя функцию точного измерения расстояния в сочетании с гидами на более чем 40 000 полей для гольфа.

Циферблаты часов под брендом PXG можно загрузить с помощью QR-кода, напечатанного на прилагаемом купоне. Компания Samsung выпустила ограниченную серию в двух вариантах размера: 40 мм (серебристый) и 44 мм (черный). Версия 40 мм стоит 599 000 вон (примерно 505 долларов США), а версия 44 мм — 629 000 вон (примерно 530 долларов США).

Источник — Astera.