Samsung Galaxy Watch 4 получит первое обновление прошивки еще до начала поставок

Ранее в этом месяце Samsung выпустила на мировые рынки серию Galaxy Watch 4, включая Watch 4 и Watch 4 Classic. Новые умные часы еще не запущены, и но Samsung, похоже, уже выпустила обновление прошивки для этих часов.

Согласно журналу обновлений, версия прошивки — R8xxXXU1BUH5, а ее размер — 290,52 МБ. Обновление повысит стабильность часов. Оно включает исправления ошибок, улучшения текущих функций и общее улучшение производительности.

Учитывая, что обновление программного обеспечения было выпущено сразу после запуска, похоже, что Samsung привержена поддержке новых умных часов.

Samsung Galaxy Watch 4 поставляется с двумя циферблатами — 40 мм и 44 мм. С другой стороны, у Galaxy Watch 4 Classic размеры больше — 42 мм и 46 мм. Часы имеют 1,19-дюймовый AMOLED-дисплей и работают на OneUI Watch 3 (на основе WearOS 3). Они имеют разрешение дисплея 396 х 396 пикселей. Watch 4 Classic оснащены 1,36-дюймовой панелью с разрешением 450 x 450 пикселей и работают с тем же пользовательским интерфейсом OneUI Watch 3.

Серия оснащена 5-нм процессором Exynos W920 SoC в паре с 1,5 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. Умные часы поставляются с биоактивным датчиком, который имеет несколько режимов мониторинга, таких как сатурация крови кислородом, электрокардиограмма, монитор сердечного ритма, электрический датчик сердечного ритма и датчик анализа биоэлектрического импеданса. Дуэт может работать до 40 часов без подзарядки.

Источник — Astera.