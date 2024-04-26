Samsung Galaxy Unpacked 2024: на летней презентации состоится премьера 5 новых продуктов

Летняя презентация Samsung Galaxy Unpacked 2024 станет значимым событием для поклонников бренда и всех, кто интересуется последними технологическими достижениями. Нам обещают пять новых устройств, каждое из которых представляет свою уникальность и инновационные функции.

Первой новинкой является Galaxy Z Flip6, шестое поколение раскладного смартфона. Ожидается, что он получит новый процессор Snapdragon 8 Gen 3, технологии искусственного интеллекта и небольшие изменения в дизайне.

Вторым устройством будет Galaxy Z Fold6, гибкий смартфон с обновленным дизайном, включая заостренные грани и титановую рамку. Улучшения также затронут процессор, добавятся функции искусственного интеллекта и возможно, некоторые изменения в размерах. Камеры останутся почти без изменений.

Третья новинка — Galaxy Watch7. Линейка умных часов расширится до трех моделей, и, вероятно, будет представлена Ultra-версия. Ожидается, что объем оперативной памяти увеличится до 32 ГБ, а применение 3-нм чипа позволит улучшить энергоэффективность и продлить время автономной работы.

О новых функциях Galaxy Buds 3 Pro пока известно немного, но документы подтверждают, что Samsung работает над этой моделью наушников.

И, наконец, Galaxy Ring — первое умное кольцо от Samsung, которое уже представлено на выставке MWC 2024. На презентации мы узнаем больше о его особенностях, ценах и дате начала продаж.

Кроме того, Samsung имеет удачное совпадение с датой презентации и проведением Олимпийских игр в Париже, что позволит компании привлечь внимание широкой аудитории и эффективно продвигать свои новые продукты.