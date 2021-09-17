Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получит массивный 14,6-дюймовый дисплей и аккумулятор емкостью 11500 мАч

Снова появились новые слухи о грядущей серии Samsung Galaxy Tab S8 . На этот раз раскрывается определенная ключевая информация о высококлассном варианте Galaxy Tab S8 Ultra.

Последний слух приходит от известного аналитика Ice Universe. В недавнем твите Ice Universe поделилась размером дисплея, а также разрешением экрана и емкостью батареи грядущего Galaxy Tab S8 Ultra. Как сообщается, топовая модель будет оснащена массивным 14,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2960 × 1848 пикселей и колоссальным аккумулятором на 11 500 мАч, который работает с планшетом. Примечательно, что размер дисплея и размер батареи соответствуют предыдущим отчетам, представленным нами ранее в этом году.

Кроме того, разрешение и размер дисплея подразумевают, что Galaxy Tab S8 Ultra будет иметь плотность пикселей 240 PPI. Это лишь немного ниже, чем у ранее выпущенного Galaxy Tab S7 + с 266 PPI. Панель Tab S8 Ultra представляет собой OLED-дисплей, хотя базовая Tab S8 будет иметь панель TFT. С другой стороны, Tab S8 + также будет оснащен OLED-панелью, в то время как каждая модель, как ожидается, будет поддерживать высокую частоту обновления 120 Гц.

Сообщается, что южнокорейский технологический гигант также работает над новой технологией ультратонких лицевых панелей под названием BRS (Border Reduction Structure). Эта функция позволит сделать лицевые панели более тонкими для смартфонов и планшетов компании. К сожалению, более тонкие детали, касающиеся флагманского поколения планшетов следующего поколения, все еще неизвестны, но следите за обновлениями, поскольку мы будем освещать любую новую информацию о серии Tab S8, которая, как ожидается, будет выпущена где-то в начале 2022 года.