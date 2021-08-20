Samsung Galaxy Tab S8, S8 + и S8 Ultra могут использовать Snapdragon 898

В мае массовая утечка раскрыла ключевые характеристики грядущих Samsung Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 + и Galaxy Tab S8 Ultra. Однако он не раскрыла, какой процессор будет присутствовать под капотом трио Tab S8. Новая утечка показывает, что грядущие флагманские планшеты серии Tab S будут оснащены самым мощным чипом Snapdragon.

Согласно известному аналитику Ice Universe, трио Tab S8 будет оснащено мобильной платформой Snapdragon 898, о которой еще даже не объявили. Это означает, что серия Tab S8 может не выйти в этом году. Инспектор также заявил, что в линейке Tab S8 не будет чипа Exynos 2200.

В недавнем отчете утверждалось, что в Galaxy Tab S8 + будет установлена ​​батарея емкостью 10090 мАч, а в Tab S8 Ultra — батарея емкостью 11500 мАч. Вероятно, ванильная модель может идти с аккумулятором на 8000 мАч. Инспектор также заявил, что трио Tab S8 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Утечка информации, появившаяся в мае, показала, что Tab S8 Ultra имеет 14,6-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, 8-мегапиксельную + 5-мегапиксельную двойную фронтальную камеру, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. Tab S8 + имеет 12,4-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, 8-мегапиксельную переднюю камеру, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти.

Tab S8 имеет 11-дюймовый TFT-экран с частотой 120 Гц, 8-мегапиксельную переднюю камеру, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что три планшета будут предлагать общие функции, такие как система с двумя камерами 13 + 5 мегапикселей со вспышкой, четырьмя динамиками и поддержкой S Pen с поддержкой Bluetooth. Ожидается, что серия Tab S8 будет запущена в начале 2022 года.

Источник — Astera.