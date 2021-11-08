Samsung Galaxy Tab S8 FE выйдет к концу 2022 года

Ранее в этом году, в мае, Samsung выпустила Galaxy Tab S7 FE, и теперь в новом отчете утверждается, что компания готовится выпустить на рынок своего преемника, получившего название Galaxy Tab S8 FE. Как видно из названия, это будет новый вариант грядущего Samsung Galaxy Tab S8.

Примечательно, что южнокорейский гигант еще не выпустил продукты серии Galaxy Tab S8, которые, как сообщается, включают Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 + и Galaxy Tab S8 Ultra. Ожидается, что эти продукты будут запущены в начале следующего года.

Что касается Galaxy Tab S8 FE или Galaxy Tab S8 Lite, ожидается, что устройство будет выпущено в конце следующего года, то есть в четвертом квартале (Q4) или 2022 году.

Samsung Galaxy Tab S8 будет иметь 11-дюймовую ЖК-панель LTPS TFT с частотой обновления 120 Гц. Говорят, что в нем 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, а также 8-мегапиксельная фронтальная камера. Он будет питаться от аккумулятора емкостью 8000 мАч с технологией быстрой зарядки 45 Вт.

С другой стороны, Galaxy Tab S8 +, как ожидается, будет оснащен 12,4-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и сенсором отпечатков пальцев на экране. Он будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, One UI на базе Android, батареей на 10090 мАч и быстрой зарядкой 45 Вт.

Топовая модель линейки, Galaxy Tab S8 Ultra, будет оснащена 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и сенсором отпечатков пальцев на экране. Он будет иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. В отделе камеры будет 8-мегапиксельный широкоугольный объектив и 5-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера. Устройство будет питаться от аккумулятора емкостью 12000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Источник — Astera.