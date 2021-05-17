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Samsung Galaxy Tab S7 FE получит аккумулятор емкостью 10090 мАч

17.05.2021 16:06

Сообщается, что Samsung выпустит преемника Galaxy Tab S6 Lite в июне. Этот планшет изначально назывался Galaxy Tab S7 Lite. Позже было сказано, что он дебютирует как Galaxy Tab S7 + Lite. Через несколько дней в одной из сертификаций он обозначился как Galaxy Tab S7 XL Lite.

Согласно последней информации, этот планшет может стать официальным как Samsung Galaxy Tab S7 FE. За исключением имени, почти вся информация об этом планшете была в утечках, за исключением емкости аккумулятора. Но теперь и она известна.

Согласно отчету GalaxyClub, новый Samsung Galaxy Tab S7 FE будет оснащен батареей емкостью 10090 мАч с номером модели EB-BT975ABY. Этот элемент имеет номинальную емкость 9800 мАч. Это тот же аккумулятор, что и у дорогого Galaxy Tab S7 +. Тем не менее так как в середине диапазона Galaxy Tab S7 FE имеют Qualcomm Snapdragon SoC 750G, можно ожидать более длительной «жизни» батареи, чем у премиальной модели.

Samsung Galaxy Tab S7 FE получит аккумулятор емкостью 10090 мАч

Согласно предыдущим сообщениям, новый Samsung Galaxy Tab S7 FE будет иметь металлический цельный корпус, 12,4-дюймовый дисплей с поддержкой стилуса S Pen, до 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, One UI 3.x (Android 11) с Galaxy Continuity и быстрая зарядка 44,5 Вт, но в коробке только зарядное устройство на 15 Вт (по крайней мере, в Китае). Этот планшет будет доступен в вариантах только с Wi-Fi и 5G в четырех цветах (черный, серебристый, розовый, зеленый).

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