Планшет от корейской компании должен дебютировать весной, а пока инсайдеры собирают информацию и создают на ее основе качественные изображения.

Так, Samsung Galaxy Tab S6 Lite показали на первом изображении, а между тем устройство уже заметили в Geekbench.

Там был протестирован аппарат с процессором Exynos 9611, а также 4 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 10.

Уже известно, что в планшете будет одинарная основная и фронтальная камеры, а по сути он окажется упрощенным вариантом прошлогоднего Galaxy Tab S6.

В продаже модель должна появится в конце лета.