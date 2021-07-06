Samsung Galaxy Tab A 10.1 получает обновление Android 11

Samsung выпускает стабильное обновление Android 11 для соответствующих устройств с декабря 2020 года. К настоящему времени компания обновила большинство своих поддерживаемых продуктов. Осталось лишь несколько из них. Последнее устройство, получившее обновление, — Galaxy Tab A 10.1.

Samsung Galaxy Tab 10,1 был объявленен в феврале 2019 года с одним пользовательским интерфейсом на основе Android 9.0 Pie. Планшет был обновлен до One UI 2.x на базе Android 10 в прошлом году.

Теперь продукт наконец-то начал получать обновление Android 11 с интерфейсом One UI 3.x поверх него. Согласно SamMobile, последнее обновление системы для этого планшета доступно во многих регионах Азии, Европы и Южной Америки.

Помимо добавления новых функций, поддерживаемых аппаратным обеспечением продукта, новое обновление также увеличивает уровень исправления безопасности до июня 2021 года. Как всегда, как и любое другое обновление системного программного обеспечения OTA, это также выпускается партиями. Следовательно, в настоящий момент он может быть недоступен для всех пользователей. Но в ближайшие дни он должен достичь всех подразделений по всему миру.

К сожалению, Samsung Galaxy Tab A 10.1 не подходит для трех поколений обновлений Android и не соответствует требованиям для четырехлетних обновлений безопасности. В настоящее время устройство включено в список для получения обновлений безопасности два раза в год.

Источник — Astera.