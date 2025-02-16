Samsung Galaxy S25 Ultra стал лидером в рейтинге дисплеев DxOMark

Samsung Galaxy S25 Ultra занял первое место в рейтинге дисплеев DxOMark получив 160 баллов и обогнав как предшественников, так и конкурентов.

Второе место заняли Google Pixel 9 Pro XL и Pro с 158 баллами, а Honor Magic 6 Pro и Samsung S25+ и S25 разделили третье место с 157 баллами. Предшественник, S24 Ultra, набрал 155 баллов.

Отчёт показывает, что S25 Ultra обеспечивает отличную читаемость на улице благодаря максимальной яркости в 2600 нит и эффективному антибликовому покрытию.

Дисплей демонстрирует превосходные характеристики при ярком солнечном свете, хотя в тёмных помещениях он может казаться слишком ярким.

Цветопередача также значительно улучшилась по сравнению с S24 Ultra, обеспечивая более точные цвета. Однако, несмотря на оптимизацию, дисплей не получил отметку «Комфорт для глаз» из-за высокой интенсивности синего света в ночном режиме.

Воспроизведение видео стало заметно лучше, особенно в условиях низкой освещённости, где S24 Ultra имел проблемы. S25 Ultra поддерживает пиковую яркость HDR в 24 нита при низком освещении, что повышает комфорт просмотра.

Сенсорное взаимодействие на дисплее в целом плавное, но иногда регистрируются непреднамеренные касания, и он немного уступает конкурентам по скорости отклика.