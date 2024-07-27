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Samsung Galaxy S25 Ultra оснастят 200-мегапиксельной камерой и АКБ на 5000 мАч

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Известный инсайдер Digital Chat Station  опубликовал некоторые ключевые характеристики грядущего смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra.

Флагман бренда, ожидаемо, получит процессор Snapdragon 8 Gen 4. Согласно информации источника, аккумулятор в новинке будет иметь емкость 5 000 мАч и поддержку 45-ватной зарядки.

Также есть информация и о камере смартфона. Согласно опубликованным данным, в основной камере устройство будет 200-мегапиксельный модуль. Помогать ему два телеобектива с оптическим увеличением в 3 и 5 раз.

 

 

 

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