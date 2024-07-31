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Samsung Galaxy S25 Ultra будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти

Автор На чтение 2 мин Просмотров 44 Опубликовано

Согласно надежному информатору @UniverseIce, у флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra будет вариант с 16 ГБ оперативной памяти.

Хотя в последнем сообщении конкретно не упоминался этот телефон, исторически это может относится именно к следующему флагману Samsung.

Samsung уже использовала 16 ГБ оперативной памяти в моделях Galaxy S20 Ultra и S21 Ultra, однако в Galaxy S22 Ultra и более новых устройствах этот объем был снижен до 12 ГБ.

Если Galaxy S25 Ultra вернется к 16 ГБ, это будет приятным обновлением для пользователей, особенно для многозадачности и задач искусственного интеллекта.

Ожидается, что Galaxy S25 Ultra будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 4, который будет использовать ядра Oryon от Qualcomm. Этот чип обещает улучшенные графические возможности, что будет особенно полезно для игр.

Что касается камеры, то смартфон, вероятно, получит следующие модули:

Основная: 200 МП
Сверхширокая: 50 МП
Телеобъектив: 50 МП (3-кратный оптический зум)
Супертелеобъектив: 50 МП (5-кратный оптический зум)

Несмотря на ожидания пользователей, емкость аккумулятора останется на уровне 5000 мАч, а скорость зарядки составит 45 Вт. К сожалению, улучшений в этих областях не планируется.

Анонс серии Galaxy S25 ожидается в январе 2025 года с новой версией One UI 7.1 на базе Android 15, которая обещает новый дизайн и более мощные функции Galaxy AI.

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