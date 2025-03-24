Samsung Galaxy S25 Edge получит титановую рамку и процессор Snapdragon 8 Elite

Инсайдер Ice Universe раскрыл новые данные про смартфон Samsung Galaxy S25 Edge.

По информации источника, S25 Edge будет иметь дисплей с разрешением 2K, однако такое разрешение может негативно сказаться на времени работы от аккумулятора, так как у S25 Edge он меньше, чем у стандартной модели S25. Это может привести к тому, что экран с высоким разрешением будет требовать больше энергии.

Ice Universe сообщает, что S25 Edge будет иметь рамку из титанового сплава, что сделает его первым телефоном серии S с такой особенностью, не относящимся к ультратонким моделям. Устройство, по слухам, будет доступно в цветах Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

Базовая версия S25 Edge с 256 ГБ памяти может стоить от 1200 до 1300 евро, а модель с 512 ГБ — до 1400 евро. Несмотря на высокую цену и возможные проблемы с автономностью, устройство предложит отличные характеристики, включая чип Snapdragon 8 Elite, оперативную память LPDDR5X и накопитель UFS 4.0, а также основную камеру на 200 Мп.

Зарядка останется на уровне 25 Вт для проводной и 15 Вт для беспроводной, с поддержкой стереодинамиков и ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Источник: gizmochina