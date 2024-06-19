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Samsung Galaxy S24 Ultra выйдет в Индии в новом желтом цвете

Автор На чтение 1 мин Просмотров 36 Опубликовано

Недавно Samsung объявила о выпуске нового цветового варианта Galaxy S24 Ultra в Индии, и этот вариант будет называться Titanium Yellow.

Samsung Galaxy S24 Ultra выйдет в Индии в новом желтом цвете

Samsung заранее намекала на этот цвет, публикуя изображение женщины, держащей желтый подсолнух, в своих профилях в социальных сетях.

Компания спросила у пользователей, что они думают об этом и обещала скорое официальное объявление. Хотя Samsung не раскрыла конкретных деталей о новом продукте, предполагается, что это будет новый цветовой вариант флагманской модели Galaxy S24 Ultra.

Уже существует вариант цвета Titanium Yellow для Galaxy S24 Ultra в США. Возможно, Samsung хочет поддерживать интерес к серии S24 перед выпуском новых моделей S25, и новая версия поможет в этом.

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