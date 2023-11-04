Samsung Galaxy S24 Ultra получит титановую рамку как у iPhone

Южнокорейский ресурс TheElec раскрыл новые подробности о флагманской модели Samsung Galaxy S24 Ultra.

Согласно источникам издания, боковая рамка Galaxy S24 Ultra будет изготовлена из титанового сплава, поставщиком которого выступит китайская компания Solomon. Samsung начал исследования этой технологии около двух лет назад.

Ключевым фактором станет стоимость производства, поскольку низкий выход корпусов может увеличить ее в 4-5 раз по сравнению с алюминиевой рамкой нынешней модели.

Компания планирует выпустить 15 миллионов титановых рамок, что соответствует прогнозам продаж Galaxy S23 Ultra. Другие смартфоны линейки ее не получат.

Благодаря титану Galaxy S24 Ultra станет примерно на 10% легче. Премьера новой серии Galaxy S24 ожидается 17 января 2024 года, у флагманской модели будет 7 цветовых вариантов, включая золотой спецверсии.