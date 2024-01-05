Samsung Galaxy S24+ получит Snapdragon 8 Gen 3 на большинстве рынков

17 января Samsung представит серию Galaxy S24, и хотя утечки и слухи раскрыли многое о новых флагманских смартфонах, процессор, который будет использоваться на этих устройствах, остается неизвестным. Однако некоторые информаторы теперь раскрывают детали SoC на модели Galaxy S24+.

Согласно информации, Samsung Galaxy S24+ может получить процессор Snapdragon 8 Gen 3 на большинстве рынков. Обычно Samsung предлагает разные чипсеты Exynos и Snapdragon в зависимости от региона, но в прошлом году все три модели линейки S23 были оснащены Snapdragon 8 Gen 2. Однако модель S23 FE была предлагалась как в варианте Snapdragon, так и Exynos.

Информатор Ахмед Квайдер сообщил, что Samsung Galaxy S24 Ultra будет работать на чипсете Snapdragon 8-го поколения, независимо от страны продажи.

Что касается модели S24+, то она, по словам Квайдера, будет оснащена новейшим флагманским чипсетом Qualcomm на Ближнем Востоке и в большинстве стран мира.

Стандартная модель S24 будет предлагаться только с чипсетом Exynos 2400. Эту информацию подтвердил также другой информатор Тарун Ватс, который сказал, что модель Galaxy S24 Plus с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 будет доступна и в Индии.